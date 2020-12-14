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Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 82838485

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 3 5 30
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
30%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
30%
9
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
5
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 17:26

Re: Місто Банк

  Ukrainian написав:Місяць втрачених відсотків і невідомо який курс долара буде 20 січні
І все і за якихось жалюгідних 5.5% річних

Всякий хто працює з дрібними банками повинен бути готовий до ТА.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 17:33

  Квесторе_поверніться написав:
  Ukrainian написав:Місяць втрачених відсотків і невідомо який курс долара буде 20 січні
І все і за якихось жалюгідних 5.5% річних

Всякий хто працює з дрібними банками повинен бути готовий до ТА.

а, також, з середніми, великими і дуже великими... :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 17:35

  Ukrainian написав: Місяць втрачених відсотків і невідомо який курс долара буде 20 січні
І все і за якихось жалюгідних 5.5% річних

хтось палкою гнав?
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:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 17:38

  Ukrainian написав: Місяць втрачених відсотків і невідомо який курс долара буде 20 січні
І все і за якихось жалюгідних 5.5% річних

Не расстраивайтесь.
Если бы Вы открыли валютный вклад в другом банке под 2%, то потеряли бы столько же, как от временной администрации.
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 17:38

  darmet написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Ukrainian написав:Місяць втрачених відсотків і невідомо який курс долара буде 20 січні
І все і за якихось жалюгідних 5.5% річних

Всякий хто працює з дрібними банками повинен бути готовий до ТА.

а, також, з середніми, великими і дуже великими... :wink:

В Моєму банку ТА є неможлива.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 17:40

  lubopytnaya написав:
  Ukrainian написав: Місяць втрачених відсотків і невідомо який курс долара буде 20 січні
І все і за якихось жалюгідних 5.5% річних

Не расстраивайтесь.
Если бы Вы открыли валютный вклад в другом банке под 2%, то потеряли бы столько же, как от временной администрации.

А в Вас тут гривня чи валюта на депо?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 17:57

  Квесторе_поверніться написав:А в Вас тут гривня чи валюта на депо?

До 9 декабря был доллар под 5,75%
Вклад закончился и я забрала его в Мегу под 3,05%, а в Мисто принесла гривну и пополнила свой депозит под 16%
Так что, сейчас там у меня 198050 грн.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 20:25

  lubopytnaya написав:
  Ukrainian написав: Місяць втрачених відсотків і невідомо який курс долара буде 20 січні
І все і за якихось жалюгідних 5.5% річних

Не расстраивайтесь.
Если бы Вы открыли валютный вклад в другом банке под 2%, то потеряли бы столько же, как от временной администрации.


все залежить від курсу , якщо гривня буде так само як сьогодні чи укріпиться до навпаки +, а якщо курс гривні відучтно впаде , то -.
Там в тих числах мають локдаун ввести, так що по курсу що завгодно може бути.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 20:27

Re: Місто Банк

  Raymond написав:Там в тих числах мають локдаун ввести, так що по курсу що завгодно може бути.

Зараз нікому валюта не потрібна...при локдауні тим більше.
Чекаєм курсу 26 а там і ....
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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