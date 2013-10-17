RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Місто Банк

Місто Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 83848586

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 3 5 31
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
6%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
6
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
9
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
16%
5
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 23:12

По відсоткам найкращий банк був, гарно пікнічкували! Думаю що це все ж заборона НБУ залучати нові депозити під такі відсотки завалила його. Ну що ж, буду знайомитися з ФГВФО
Housane
 
Повідомлень: 27
З нами з: 02.03.20
Подякував: 6 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 23:14

  Housane написав:По відсоткам найкращий банк був, гарно пікнічкували! Думаю що це все ж заборона НБУ залучати нові депозити під такі відсотки завалила його. Ну що ж, буду знайомитися з ФГВФО

Негоже пересичному больше 5% давать, когда у МВФ под 7,5% берут.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2214
З нами з: 09.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 23:55

  lubopytnaya написав:
  deneg net написав:Хорошая была банка, хорошее обслуживание, хорошие проценты...
R.I.P.

Вообще лучший!
И условия отличные, и персонал приветливый :(

У меня это уже 18-я ВА :wink:


залишилось 73... :P
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10279
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 740 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 83848586
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Юнекс Банк 1 ... 249, 250, 251
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2500 89814
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 гру, 2020 23:51
ukrprom2014
ОКСІ БАНК 1 ... 90, 91, 92
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
918 132186
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 гру, 2020 23:48
ukrprom2014
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4477, 4478, 4479
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
44782 5479457
Переглянути останнє повідомлення
Вів 15 гру, 2020 23:37
ukrprom2014

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (27436)
16.12.2020 00:42
Рынок ОВГЗ (1681)
16.12.2020 00:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.