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Місто Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 гру, 2020 23:12
По відсоткам найкращий банк був, гарно пікнічкували! Думаю що це все ж заборона НБУ залучати нові депозити під такі відсотки завалила його. Ну що ж, буду знайомитися з ФГВФО
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Housane
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Додано: Вів 15 гру, 2020 23:14
Housane написав:
По відсоткам найкращий банк був, гарно пікнічкували! Думаю що це все ж заборона НБУ залучати нові депозити під такі відсотки завалила його. Ну що ж, буду знайомитися з ФГВФО
Негоже пересичному больше 5% давать, когда у МВФ под 7,5% берут.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Вів 15 гру, 2020 23:55
lubopytnaya написав: deneg net написав:
Хорошая была банка, хорошее обслуживание, хорошие проценты...R.I.P.
Вообще лучший!
И условия отличные, и персонал приветливый
У меня это уже 18-я ВА
залишилось 73...
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greenozon
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