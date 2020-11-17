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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 15 гру, 2020 23:12
По відсоткам найкращий банк був, гарно пікнічкували! Думаю що це все ж заборона НБУ залучати нові депозити під такі відсотки завалила його. Ну що ж, буду знайомитися з ФГВФО
Додано: Вів 15 гру, 2020 23:14
Негоже пересичному больше 5% давать, когда у МВФ под 7,5% берут.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Вів 15 гру, 2020 23:55
залишилось 73...
+50грн !
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Додано: Сер 16 гру, 2020 00:01
Re: Місто Банк
Год назад открыла депозит, затем через полгода сделала довложение, короче сумма вышла 250 тыс. По фонду выплатят 200, а как остальные забрать? Что нужно сделать? Написать заявление после ликвидации? Подскажите....
Додано: Сер 16 гру, 2020 08:46
Re: Місто Банк
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 16 гру, 2020 09:17
Re: Місто Банк
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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