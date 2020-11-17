|
|
|
Місто Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 15 гру, 2020 23:12
По відсоткам найкращий банк був, гарно пікнічкували! Думаю що це все ж заборона НБУ залучати нові депозити під такі відсотки завалила його. Ну що ж, буду знайомитися з ФГВФО
-
Housane
-
-
- Повідомлень: 27
- З нами з: 02.03.20
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 гру, 2020 23:14
Housane написав:
По відсоткам найкращий банк був, гарно пікнічкували! Думаю що це все ж заборона НБУ залучати нові депозити під такі відсотки завалила його. Ну що ж, буду знайомитися з ФГВФО
Негоже пересичному больше 5% давать, когда у МВФ под 7,5% берут.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
-
ukrprom2014
-
-
- Повідомлень: 2224
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 гру, 2020 23:55
lubopytnaya написав: deneg net написав:
Хорошая была банка, хорошее обслуживание, хорошие проценты...R.I.P.
Вообще лучший!
И условия отличные, и персонал приветливый
У меня это уже 18-я ВА
залишилось 73...
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 10285
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 741 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 16 гру, 2020 00:01
Год назад открыла депозит, затем через полгода сделала довложение, короче сумма вышла 250 тыс. По фонду выплатят 200, а как остальные забрать? Что нужно сделать? Написать заявление после ликвидации? Подскажите....
-
Lin
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 15.12.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 гру, 2020 08:46
Lin написав:
Написать заявление после ликвидации?
Саме так.
Але 50000 вже не повернуть... мабуть.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 35499
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1782 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 гру, 2020 09:17
lubopytnaya написав:
У меня это уже 18-я ВА
В кого більше?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 35499
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1782 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 гру, 2020 11:32
Lin написав:
Год назад открыла депозит, затем через полгода сделала довложение, короче сумма вышла 250 тыс. По фонду выплатят 200, а как остальные забрать? Что нужно сделать? Написать заявление после ликвидации? Подскажите....
После объявления о ликвидации, даётся месяц на то, что б заявить свои кредиторские требования, заказным письмом или лично в банк, потом Вас ставят в очередь кредиторов (Ваша очередь 4-я) и остаётся ждать и надеяться, что от продажи активов банка что то перепадёт.....
-
AlexSV
-
-
- Повідомлень: 1256
- З нами з: 11.02.09
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 гру, 2020 11:34
-
Nona9
-
-
- Повідомлень: 181
- З нами з: 02.02.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 гру, 2020 12:16
Станом на початок листопада цей банк мав на балансі кредитів від Нацбанку загальним обсягом у 150 млн грн. А ще в банку були кошти інших банків на суму 53 млн грн.
Доведеться позмагатися з цими товаришами.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 5153
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 225 раз.
- Подякували: 645 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 гру, 2020 12:28
Nona9 написав:
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30972.html
Тут есть образец заявления.
Не хотелось бы никого расстраивать, но увы, образец заявления ничем не поможет.
Люди годами (вернее, по законодательству 5 лет) ждут 4й очереди, но в итоге ничего не получают.
Жадность и Отвага!
-
lubopytnaya
-
-
- Повідомлень: 4287
- З нами з: 06.04.15
- Подякував: 1280 раз.
- Подякували: 540 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17476
|3254917
|
Суб 12 гру, 2020 18:41
rsq
|
|8280
|1513587
|
|
|798
|105487
|
|