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Місто Банк
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 84858687>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Місто Банк 2.9 5 31
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
9
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
10%
3
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
9
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
16%
5
Всього голосів : 31
Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 23:12

По відсоткам найкращий банк був, гарно пікнічкували! Думаю що це все ж заборона НБУ залучати нові депозити під такі відсотки завалила його. Ну що ж, буду знайомитися з ФГВФО
Housane
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 23:14

  Housane написав:По відсоткам найкращий банк був, гарно пікнічкували! Думаю що це все ж заборона НБУ залучати нові депозити під такі відсотки завалила його. Ну що ж, буду знайомитися з ФГВФО

Негоже пересичному больше 5% давать, когда у МВФ под 7,5% берут.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 23:55

  lubopytnaya написав:
  deneg net написав:Хорошая была банка, хорошее обслуживание, хорошие проценты...
R.I.P.

Вообще лучший!
И условия отличные, и персонал приветливый :(

У меня это уже 18-я ВА :wink:


залишилось 73... :P
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 00:01

Re: Місто Банк

Год назад открыла депозит, затем через полгода сделала довложение, короче сумма вышла 250 тыс. По фонду выплатят 200, а как остальные забрать? Что нужно сделать? Написать заявление после ликвидации? Подскажите....
Lin
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 08:46

Re: Місто Банк

  Lin написав:Написать заявление после ликвидации?
Саме так.
Але 50000 вже не повернуть... мабуть. :(
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:17

Re: Місто Банк

  lubopytnaya написав:У меня это уже 18-я ВА

В кого більше?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 11:32

  Lin написав:Год назад открыла депозит, затем через полгода сделала довложение, короче сумма вышла 250 тыс. По фонду выплатят 200, а как остальные забрать? Что нужно сделать? Написать заявление после ликвидации? Подскажите....

После объявления о ликвидации, даётся месяц на то, что б заявить свои кредиторские требования, заказным письмом или лично в банк, потом Вас ставят в очередь кредиторов (Ваша очередь 4-я) и остаётся ждать и надеяться, что от продажи активов банка что то перепадёт.....
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 11:34

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/l ... 30972.html
Тут есть образец заявления.
Nona9
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 12:16

Станом на початок листопада цей банк мав на балансі кредитів від Нацбанку загальним обсягом у 150 млн грн. А ще в банку були кошти інших банків на суму 53 млн грн.

Доведеться позмагатися з цими товаришами.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 12:28

  Nona9 написав:http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30972.html
Тут есть образец заявления.

Не хотелось бы никого расстраивать, но увы, образец заявления ничем не поможет.
Люди годами (вернее, по законодательству 5 лет) ждут 4й очереди, но в итоге ничего не получают.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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