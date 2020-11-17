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Місто Банк
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 16 гру, 2020 12:33
klug написав:
Доведеться позмагатися з цими товаришами.
А Вы что, тоже там держали больше 200К?
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Сер 16 гру, 2020 12:45
lubopytnaya написав: Nona9 написав:
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30972.html
Тут есть образец заявления.
Не хотелось бы никого расстраивать, но увы, образец заявления ничем не поможет.
Люди годами (вернее, по законодательству 5 лет) ждут 4й очереди, но в итоге ничего не получают.
Є невеликий перелік банок де в 4 черзі виплатили повністю фізикам суми більші 200000.
Це ВТБ супостата пу.
Це ВБР дотичний до двічі несудимого.
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Додано: Сер 16 гру, 2020 12:56
Квесторе_поверніться написав: lubopytnaya написав: Nona9 написав:
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30972.html
Тут есть образец заявления.
Не хотелось бы никого расстраивать, но увы, образец заявления ничем не поможет.
Люди годами (вернее, по законодательству 5 лет) ждут 4й очереди, но в итоге ничего не получают.
Є невеликий перелік банок де в 4 черзі виплатили повністю фізикам суми більші 200000.
Це ВТБ супостата пу.
Це ВБР дотичний до двічі несудимого.
еще бм банк
по сути банки с иностранным капиталом самые честные
а хохол всегда не против кинуть своего же
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