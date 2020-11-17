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Місто Банк
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 84858687
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 12:33

  klug написав:Доведеться позмагатися з цими товаришами.

А Вы что, тоже там держали больше 200К?
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lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 12:45

  lubopytnaya написав:
  Nona9 написав:http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30972.html
Тут есть образец заявления.

Не хотелось бы никого расстраивать, но увы, образец заявления ничем не поможет.
Люди годами (вернее, по законодательству 5 лет) ждут 4й очереди, но в итоге ничего не получают.

Є невеликий перелік банок де в 4 черзі виплатили повністю фізикам суми більші 200000.
Це ВТБ супостата пу.
Це ВБР дотичний до двічі несудимого.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 12:56

  Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:
  Nona9 написав:http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30972.html
Тут есть образец заявления.

Не хотелось бы никого расстраивать, но увы, образец заявления ничем не поможет.
Люди годами (вернее, по законодательству 5 лет) ждут 4й очереди, но в итоге ничего не получают.

Є невеликий перелік банок де в 4 черзі виплатили повністю фізикам суми більші 200000.
Це ВТБ супостата пу.
Це ВБР дотичний до двічі несудимого.

еще бм банк
по сути банки с иностранным капиталом самые честные
а хохол всегда не против кинуть своего же
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:09

[b]Квесторе_поверніться Ви чемпіон.В мене 7.
Nona9
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:28

Re: Місто Банк

  zoawlhxc написав:еще бм банк

В БМ не було тимчасової адміністрації.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 13:51

  Квесторе_поверніться написав:Є невеликий перелік банок де в 4 черзі виплатили повністю фізикам суми більші 200000.
Це ВТБ супостата пу.

ВТБ всё выплатил? :shock:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 16:28

Re: Місто Банк

Меня терзают сомнения, временную администрацию ввели 15-го, значит и валюту пересчитают по этому курсу, а не от 14-го? 14-го токмо признали неплатежеспроможным.
cheburek3
 
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