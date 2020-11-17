|
|
|
Місто Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 16 гру, 2020 12:33
klug написав:
Доведеться позмагатися з цими товаришами.
А Вы что, тоже там держали больше 200К?
Жадность и Отвага!
-
lubopytnaya
-
-
- Повідомлень: 4288
- З нами з: 06.04.15
- Подякував: 1280 раз.
- Подякували: 540 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 16 гру, 2020 12:45
lubopytnaya написав: Nona9 написав:
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30972.html
Тут есть образец заявления.
Не хотелось бы никого расстраивать, но увы, образец заявления ничем не поможет.
Люди годами (вернее, по законодательству 5 лет) ждут 4й очереди, но в итоге ничего не получают.
Є невеликий перелік банок де в 4 черзі виплатили повністю фізикам суми більші 200000.
Це ВТБ супостата пу.
Це ВБР дотичний до двічі несудимого.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 35507
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1782 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 гру, 2020 12:56
Квесторе_поверніться написав: lubopytnaya написав: Nona9 написав:
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE30972.html
Тут есть образец заявления.
Не хотелось бы никого расстраивать, но увы, образец заявления ничем не поможет.
Люди годами (вернее, по законодательству 5 лет) ждут 4й очереди, но в итоге ничего не получают.
Є невеликий перелік банок де в 4 черзі виплатили повністю фізикам суми більші 200000.
Це ВТБ супостата пу.
Це ВБР дотичний до двічі несудимого.
еще бм банк
по сути банки с иностранным капиталом самые честные
а хохол всегда не против кинуть своего же
-
zoawlhxc
-
-
- Повідомлень: 160
- З нами з: 22.06.16
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 гру, 2020 13:09
[b]Квесторе_поверніться Ви чемпіон.В мене 7.
-
Nona9
-
-
- Повідомлень: 183
- З нами з: 02.02.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 гру, 2020 13:28
zoawlhxc написав:
еще бм банк
В БМ не було тимчасової адміністрації.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 35507
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1782 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 гру, 2020 13:51
Квесторе_поверніться написав:
Є невеликий перелік банок де в 4 черзі виплатили повністю фізикам суми більші 200000.
Це ВТБ супостата пу.
ВТБ всё выплатил?
Жадность и Отвага!
-
lubopytnaya
-
-
- Повідомлень: 4288
- З нами з: 06.04.15
- Подякував: 1280 раз.
- Подякували: 540 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 16 гру, 2020 16:28
Меня терзают сомнения, временную администрацию ввели 15-го, значит и валюту пересчитают по этому курсу, а не от 14-го? 14-го токмо признали неплатежеспроможным.
-
cheburek3
-
-
- Повідомлень: 331
- З нами з: 13.12.10
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 гру, 2020 17:43
lubopytnaya написав: Квесторе_поверніться написав:
Є невеликий перелік банок де в 4 черзі виплатили повністю фізикам суми більші 200000.
Це ВТБ супостата пу.
ВТБ всё выплатил?
Фізикам в 4 черзі повністю все...й ще активи лишились.
Так що господарка в банці ВТБ була не найгірша...слід визнати...незважаючи на глибоку неповагу до супостата пу.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 35507
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1782 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 гру, 2020 20:52
lubopytnaya написав: Квесторе_поверніться написав:
Є невеликий перелік банок де в 4 черзі виплатили повністю фізикам суми більші 200000.
Це ВТБ супостата пу.
ВТБ всё выплатил?
Да.
На профильной ветке довольно интересная компания была в процессе ожидания выплат, можно ознакомиться при желании.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 10316
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 777 раз.
- Подякували: 2281 раз.
-
- Профіль
-
1
6
2
Додано: Сер 16 гру, 2020 21:17
ВБР платив навіть 7-му чергу. І ще якийсь мікро банк краєм ока бачив 9 чи що - там грошей не було, то й не пам’ятаю, але в часи банкопаду фондоновини моніторив щодня
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
-
chipmunk
-
-
- Повідомлень: 8575
- З нами з: 15.04.09
- Подякував: 500 раз.
- Подякували: 535 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17477
|3255486
|
Сер 16 гру, 2020 21:46
ruvex
|
|8280
|1513626
|
|
|798
|105524
|
|