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Місто Банк
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 85868788
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 18:21

  chipmunk написав:ВБР платив навіть 7-му чергу. І ще якийсь мікро банк краєм ока бачив 9 чи що - там грошей не було, то й не пам’ятаю, але в часи банкопаду фондоновини моніторив щодня :)

Несколько прачечных выплатили все очереди, и ещё осталось (смартбанк, юнисон и ещё какие-то)
Ещё около десяти выплатили 7-9 очереди
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 20:04

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"Фонд предлагает такие способы выведения банка с рынка:

ликвидация банка с отчуждением в процессе ликвидации всех или части его активов и обязательств в пользу принимающего банка;
отчуждение всех или части активов и обязательств неплатежеспособного банка в пользу принимающего банка с отзывом банковской лицензии неплатежеспособного банка и последующей его ликвидацией;
создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств неплатежеспособного банка и последующей ликвидацией неплатежеспособного банка;
продажа неплатежеспособного банка инвестору."
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