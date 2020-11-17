Несколько прачечных выплатили все очереди, и ещё осталось (смартбанк, юнисон и ещё какие-то)
Ещё около десяти выплатили 7-9 очереди
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 17 гру, 2020 18:21
Несколько прачечных выплатили все очереди, и ещё осталось (смартбанк, юнисон и ещё какие-то)
Ещё около десяти выплатили 7-9 очереди
Biden's Laptop Matters
Додано: Чет 17 гру, 2020 20:04
Понеслася:
"Фонд предлагает такие способы выведения банка с рынка:
ликвидация банка с отчуждением в процессе ликвидации всех или части его активов и обязательств в пользу принимающего банка;
отчуждение всех или части активов и обязательств неплатежеспособного банка в пользу принимающего банка с отзывом банковской лицензии неплатежеспособного банка и последующей его ликвидацией;
создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств неплатежеспособного банка и последующей ликвидацией неплатежеспособного банка;
продажа неплатежеспособного банка инвестору."
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Додано: Чет 17 гру, 2020 21:37
Re: Місто Банк
Міщани до них будуть належати?
Фурсін міцний господарник...чи майже все з банки умикнув?
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Додано: Чет 17 гру, 2020 21:45
Нет, это "одесская школа банкования".
Тут будет типа Платинума, или финбанка
Biden's Laptop Matters
Додано: П'ят 18 гру, 2020 09:12
Жаль мисто банк, все выплачивал людям, а тут такая новость, может ещё все будет нормально, или его выкупят?
Додано: П'ят 18 гру, 2020 09:13
Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:37
Імовірність невелика але є.
Швидше через місяць почнуть процес ліквідації.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 21 гру, 2020 15:11
сколько было банков по 6 месяцев не выплачивали и ничего
а тут всегда выплачивали и закрыли
Додано: Нед 03 січ, 2021 21:10
Если кому-то из вкладчиков нужно будет решить какой-то вопрос, то придется в Одессу ехать?
Жадность и Отвага!
Додано: Нед 03 січ, 2021 21:55
Не пойму причины такого удивления. Вы считаете, что все вкладчики банка находятся в каком-то другом месте?
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