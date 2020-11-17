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Місто Банк
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 85868788
Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 18:21

  chipmunk написав:ВБР платив навіть 7-му чергу. І ще якийсь мікро банк краєм ока бачив 9 чи що - там грошей не було, то й не пам’ятаю, але в часи банкопаду фондоновини моніторив щодня :)

Несколько прачечных выплатили все очереди, и ещё осталось (смартбанк, юнисон и ещё какие-то)
Ещё около десяти выплатили 7-9 очереди
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 20:04

Понеслася:

"Фонд предлагает такие способы выведения банка с рынка:

ликвидация банка с отчуждением в процессе ликвидации всех или части его активов и обязательств в пользу принимающего банка;
отчуждение всех или части активов и обязательств неплатежеспособного банка в пользу принимающего банка с отзывом банковской лицензии неплатежеспособного банка и последующей его ликвидацией;
создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств неплатежеспособного банка и последующей ликвидацией неплатежеспособного банка;
продажа неплатежеспособного банка инвестору."
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 21:37

Re: Місто Банк

  Вкладчик1234 написав:Ещё около десяти выплатили 7-9 очереди

Міщани до них будуть належати?
Фурсін міцний господарник...чи майже все з банки умикнув?
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 21:45

  Квесторе_поверніться написав:
  Вкладчик1234 написав:Ещё около десяти выплатили 7-9 очереди

Міщани до них будуть належати?
Фурсін міцний господарник...чи майже все з банки умикнув?

Нет, это "одесская школа банкования".
Тут будет типа Платинума, или финбанка
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 09:12

Жаль мисто банк, все выплачивал людям, а тут такая новость, может ещё все будет нормально, или его выкупят?
olegavraamovic
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 09:13

  cheburek3 написав:Меня терзают сомнения, временную администрацию ввели 15-го, значит и валюту пересчитают по этому курсу, а не от 14-го? 14-го токмо признали неплатежеспроможным.

Скорее всего на 14,и хорошо бы 14,там курс НБУ был больше
olegavraamovic
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 10:37

  olegavraamovic написав:Жаль мисто банк, все выплачивал людям, а тут такая новость, может ещё все будет нормально, или его выкупят?

Імовірність невелика але є.
Швидше через місяць почнуть процес ліквідації.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 21 гру, 2020 15:11

сколько было банков по 6 месяцев не выплачивали и ничего
а тут всегда выплачивали и закрыли
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 21:10

Уповноважена особа Фонду гарантування на здійснення тимчасової адміністрації в АТ «Місто Банк» Степанець Вікторія Сергіївна проводить особистий прийом громадян кожного четверга за виключенням святкових днів з 15:00 до 17:00 за попереднім записом, що здійснюється в робочі дні за телефоном АТ «Місто Банк»: +38 (048) 711-67-77.

Адреса для листування та прийому громадян в АТ «Місто Банк» є наступною:
вул. Фонтанська дорога, 11, м. Одеса, 65009.

Если кому-то из вкладчиков нужно будет решить какой-то вопрос, то придется в Одессу ехать? :shock:
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Нед 03 січ, 2021 21:55

  lubopytnaya написав:
Адреса для листування та прийому громадян в АТ «Місто Банк» є наступною:
вул. Фонтанська дорога, 11, м. Одеса, 65009.

Если кому-то из вкладчиков нужно будет решить какой-то вопрос, то придется в Одессу ехать? :shock:
Не пойму причины такого удивления. Вы считаете, что все вкладчики банка находятся в каком-то другом месте?
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