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Місто Банк
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 05 січ, 2021 07:41
M-Audio написав: lubopytnaya написав:
Адреса для листування та прийому громадян в АТ «Місто Банк» є наступною:
вул. Фонтанська дорога, 11, м. Одеса, 65009.
Если кому-то из вкладчиков нужно будет решить какой-то вопрос, то придется в Одессу ехать?
Не пойму причины такого удивления. Вы считаете, что все вкладчики банка находятся в каком-то другом месте?
якщо буде ТА в Комінвест,то адміністратор сяде в Ужгороді,такі справи
никому не верю
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