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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 05 січ, 2021 00:19
Может все таки банк купят или же собственник довнесет недостоющий капитал и банк выживет
Додано: Вів 05 січ, 2021 07:41
якщо буде ТА в Комінвест,то адміністратор сяде в Ужгороді,такі справи
никому не верю
Додано: Вів 05 січ, 2021 09:46
..з 15 грудня 2020 року до 14 січня 2021 року (включно)
а что, нынче ВА на месяц только вводят?
Выплаты с 18 января?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк, Мисто Банк
Додано: Вів 05 січ, 2021 10:33
emeta
Последние банки, которые банкротились, "Велес", "Вектор" и другие, так там вообще примерно через 10 дней уже выплачивали. Так что я удивился, что в этот раз так долго, целый месяц. Видимо, в неудачный период "Мисто" лопнуло, как раз карантин и череда длинных новогодних выходных, поэтому и вышло так долго. Дай бог, чтобы после 18-го начали выплачивать, а не продлили ВА.
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