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Місто Банк
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 86878889
Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 00:19

Может все таки банк купят или же собственник довнесет недостоющий капитал и банк выживет
olegavraamovic
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 07:41

  M-Audio написав:
  lubopytnaya написав:
Адреса для листування та прийому громадян в АТ «Місто Банк» є наступною:
вул. Фонтанська дорога, 11, м. Одеса, 65009.

Если кому-то из вкладчиков нужно будет решить какой-то вопрос, то придется в Одессу ехать? :shock:
Не пойму причины такого удивления. Вы считаете, что все вкладчики банка находятся в каком-то другом месте?
якщо буде ТА в Комінвест,то адміністратор сяде в Ужгороді,такі справи
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 09:46

..з 15 грудня 2020 року до 14 січня 2021 року (включно)

а что, нынче ВА на месяц только вводят?
Выплаты с 18 января?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк, Мисто Банк
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 10:33

emeta
Последние банки, которые банкротились, "Велес", "Вектор" и другие, так там вообще примерно через 10 дней уже выплачивали. Так что я удивился, что в этот раз так долго, целый месяц. Видимо, в неудачный период "Мисто" лопнуло, как раз карантин и череда длинных новогодних выходных, поэтому и вышло так долго. Дай бог, чтобы после 18-го начали выплачивать, а не продлили ВА.
Вкладник-21
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 14:06

Re: Місто Банк

  emeta написав:Выплаты с 18 января?

Вже пора платити...чого чекати ліквідації.
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 14:08

Re: Місто Банк

  sens написав:якщо буде ТА в Комінвест,то адміністратор сяде в Ужгороді

А якщо Ідея то у Львові.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 14:54

Re: Місто Банк

По какому курсу будут $$$ возвращать???
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 січ, 2021 22:30

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:якщо буде ТА в Комінвест,то адміністратор сяде в Ужгороді

А якщо Ідея то у Львові.

А це ідеЯ!
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 12:01

Re: Місто Банк

Телефонував до банку, поки нічого не знают (форму заяви, місце подачі...). Сказали - зателефонувати після 15.01.21
VASH
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 12:02

Re: Місто Банк

Телефонував до банку, поки нічого не знают (форму заяви, місце подачі...). Сказали - зателефонувати після 15.01.21
VASH
 
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