RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
Місто Банк

Місто Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 87888990
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 01:13

Может тянут с выплатами, так как на банк всктаки есть желающие купить
olegavraamovic
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 18.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 01:15

  sens написав: якщо буде ТА в Комінвест,то адміністратор сяде в Ужгороді,такі справи

А что не так с Коминвестбанком?
olegavraamovic
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 18.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 01:18

  Квесторе_поверніться написав: Вже пора платити...чого чекати ліквідації.

Може чекають покупця, чи вже с кимось ведуть переговори
olegavraamovic
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 18.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 15:29

  olegavraamovic написав:
  sens написав: якщо буде ТА в Комінвест,то адміністратор сяде в Ужгороді,такі справи

А что не так с Коминвестбанком?

Все так...всім все платить.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35820
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1796 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 07:21

  olegavraamovic написав:Может тянут с выплатами, так как на банк всктаки есть желающие купить

Где есть информация что Місто Банк хотят купить?
Lin
 
Повідомлень: 2
З нами з: 15.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 14:14

Re: Місто Банк

  Lin написав:Где есть информация что Місто Банк хотят купить?

Нема шо в цьому кептиві купляти...чекаєм з дня на день ліквідацію.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 35820
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1796 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 16:59

Я правильно понимаю, что тем, у кого сумма не превышает фонд, нужно только ждать, и никакие заявления-договоры-выписки никуда отправлять не надо?
M-Audio
 
Повідомлень: 1941
З нами з: 23.03.11
Подякував: 334 раз.
Подякували: 302 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 17:01

Постоянно на сайте у них куча барахла продавалось
Машины, дома..

..В этом году произошли Аркада и Мисто Банк. Банки, которые были погребены под многолетним бременем непрофильных активов и, по сути, не банковской деятельности. Мы годами предупреждали банкиров: «избавляйтесь от фабрик, заводов, пароходов, которые вы взыскали». С 2021 вступает в силу регуляция, которая заставит банки очищать свои балансы от недвижимости..
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк, Мисто Банк
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1850
З нами з: 19.03.09
Подякував: 67 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 87888990
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Хрещатик Банк - БАНКРОТ 1 ... 827, 828, 829
Anonymous » Сер 08 гру, 2004 00:28
8282 1514602
Переглянути останнє повідомлення
Нед 27 гру, 2020 22:28
proftpd66
ВТБ Банк БАНКРУТ 1 ... 1746, 1747, 1748
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
17477 3259986
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 гру, 2020 21:46
ruvex
Вектор Банк- БАНКРОТ? 1 ... 78, 79, 80
Модератор » П'ят 22 кві, 2016 12:33
798 105757
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лис, 2020 21:36
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (18454)
11.01.2021 17:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.