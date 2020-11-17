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Місто Банк
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Нед 10 січ, 2021 01:13
Может тянут с выплатами, так как на банк всктаки есть желающие купить
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olegavraamovic
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Додано: Нед 10 січ, 2021 01:15
sens написав:
якщо буде ТА в Комінвест,то адміністратор сяде в Ужгороді,такі справи
А что не так с Коминвестбанком?
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olegavraamovic
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Додано: Нед 10 січ, 2021 01:18
Квесторе_поверніться написав:
Вже пора платити...чого чекати ліквідації.
Може чекають покупця, чи вже с кимось ведуть переговори
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olegavraamovic
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Додано: Нед 10 січ, 2021 15:29
olegavraamovic написав: sens написав:
якщо буде ТА в Комінвест,то адміністратор сяде в Ужгороді,такі справи
А что не так с Коминвестбанком?
Все так...всім все платить.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Додано: Пон 11 січ, 2021 07:21
olegavraamovic написав:
Может тянут с выплатами, так как на банк всктаки есть желающие купить
Где есть информация что Місто Банк хотят купить?
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Lin
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Додано: Пон 11 січ, 2021 14:14
Lin написав:
Где есть информация что Місто Банк хотят купить?
Нема шо в цьому кептиві купляти...чекаєм з дня на день ліквідацію.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Пон 11 січ, 2021 16:59
Я правильно понимаю, что тем, у кого сумма не превышает фонд, нужно только ждать, и никакие заявления-договоры-выписки никуда отправлять не надо?
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M-Audio
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Додано: Пон 11 січ, 2021 17:01
Постоянно на сайте у них куча барахла продавалось
Машины, дома..
..В этом году произошли Аркада и Мисто Банк. Банки, которые были погребены под многолетним бременем непрофильных активов и, по сути, не банковской деятельности. Мы годами предупреждали банкиров: «избавляйтесь от фабрик, заводов, пароходов, которые вы взыскали». С 2021 вступает в силу регуляция, которая заставит банки очищать свои балансы от недвижимости..
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк, Мисто Банк
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Додано: Пон 11 січ, 2021 17:32
M-Audio написав:
Я правильно понимаю, что тем, у кого сумма не превышает фонд, нужно только ждать, и никакие заявления-договоры-выписки никуда отправлять не надо?
Правильно.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Сер 13 січ, 2021 15:43
Термін ТА в ригівській сміттярці продовжено до 14 лютого.
Моя книга пам`яти: Таврика, Фінростбанк, ТерраБанк, Платинум. Пам`ятаю. Сумую.
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