ihorsic написав:А чем мотивируют? Хорошо это или плохо? Может кто-то купит? Я буду надеяться что курс бакса просядет....
Пока банк не ликвидируют или не продадут в нем должна быть ВА. Это ни хорошо и ни плохо. И на выплаты до 200 тыс. это тоже особо не влияет.
https://www.fg.gov.ua/articles/48994-pr ... -bank.html по нынешним % ставкам 200 000 грн принесут на той же карте монобанк сумму равную 939 грн , это больше кешбека в месяц равный 500 грн и в тоже время бакс купленный на всю сумму по 28.00 в сухом остатке будет 7142 у.е. , гипотетически через месяц будет если по 28.5 , то выхлоп получится около 3547 грн , ну или если разница в 25 копеек , то разделите на 2 , в любом случае больше чем 0 , т.е. новость про Банк , где меньше 500000 счетов и продление ВА это для Клиентов - ЗЛО