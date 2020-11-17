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Місто Банк
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 88899091
Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 17:28

  Solar_simfi написав:Термін ТА в ригівській сміттярці продовжено до 14 лютого.

Це значить що виплат ще місяць чекати?
Housane
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 20:13

Re: Місто Банк

А чем мотивируют? Хорошо это или плохо? Может кто-то купит? Я буду надеяться что курс бакса просядет....
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ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 21:02

  ihorsic написав:А чем мотивируют? Хорошо это или плохо? Может кто-то купит? Я буду надеяться что курс бакса просядет....


Пока банк не ликвидируют или не продадут в нем должна быть ВА.
Это ни хорошо и ни плохо.
И на выплаты до 200 тыс. это тоже особо не влияет.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 13 січ, 2021 22:10

  Aps написав:
  ihorsic написав:А чем мотивируют? Хорошо это или плохо? Может кто-то купит? Я буду надеяться что курс бакса просядет....


Пока банк не ликвидируют или не продадут в нем должна быть ВА.
Это ни хорошо и ни плохо.
И на выплаты до 200 тыс. это тоже особо не влияет.

https://www.fg.gov.ua/articles/48994-pr ... -bank.html
по нынешним % ставкам 200 000 грн принесут на той же карте монобанк сумму равную 939 грн , это больше кешбека в месяц равный 500 грн и в тоже время бакс купленный на всю сумму по 28.00 в сухом остатке будет 7142 у.е. , гипотетически через месяц будет если по 28.5 , то выхлоп получится около 3547 грн , ну или если разница в 25 копеек , то разделите на 2 , в любом случае больше чем 0 , т.е. новость про Банк , где меньше 500000 счетов и продление ВА это для Клиентов - ЗЛО :!:
никому не верю
sens
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И долго они могут так тянуть резину? Дождаться доллара по 35 а валютным вкладчикам вернуть по 27,5?
M-Audio
 
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