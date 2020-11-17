Це значить що виплат ще місяць чекати?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 13 січ, 2021 17:28
Додано: Сер 13 січ, 2021 20:13
Re: Місто Банк
А чем мотивируют? Хорошо это или плохо? Может кто-то купит? Я буду надеяться что курс бакса просядет....
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
Додано: Сер 13 січ, 2021 21:02
Додано: Сер 13 січ, 2021 22:10
по нынешним % ставкам 200 000 грн принесут на той же карте монобанк сумму равную 939 грн , это больше кешбека в месяц равный 500 грн и в тоже время бакс купленный на всю сумму по 28.00 в сухом остатке будет 7142 у.е. , гипотетически через месяц будет если по 28.5 , то выхлоп получится около 3547 грн , ну или если разница в 25 копеек , то разделите на 2 , в любом случае больше чем 0 , т.е. новость про Банк , где меньше 500000 счетов и продление ВА это для Клиентов - ЗЛО
никому не верю
Додано: Сер 13 січ, 2021 22:43
И долго они могут так тянуть резину? Дождаться доллара по 35 а валютным вкладчикам вернуть по 27,5?
Додано: Сер 13 січ, 2021 22:57
ВА діє до етапу ліквідації. На етапі ВА вирішується, чи можна продати банк. Ні - на ліквідацію. Ліквідацією займається ліквідатор.
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: Сер 13 січ, 2021 23:43
Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів у національній валюті України в порядку та у черговості, встановлених Фондом, не пізніше 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500000 рахунків, - не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку.
Если ВА ввели 15.12.2020, то 20 рабочих дней истекает 15.01.2021.
Осталось 2 дня
P.S. Валюту будут отдавать примерно по 27,9 (точно до копейки не помню)
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