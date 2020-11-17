Це значить що виплат ще місяць чекати?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 13 січ, 2021 17:28
Додано: Сер 13 січ, 2021 20:13
Re: Місто Банк
А чем мотивируют? Хорошо это или плохо? Может кто-то купит? Я буду надеяться что курс бакса просядет....
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
Додано: Сер 13 січ, 2021 21:02
Додано: Сер 13 січ, 2021 22:10
по нынешним % ставкам 200 000 грн принесут на той же карте монобанк сумму равную 939 грн , это больше кешбека в месяц равный 500 грн и в тоже время бакс купленный на всю сумму по 28.00 в сухом остатке будет 7142 у.е. , гипотетически через месяц будет если по 28.5 , то выхлоп получится около 3547 грн , ну или если разница в 25 копеек , то разделите на 2 , в любом случае больше чем 0 , т.е. новость про Банк , где меньше 500000 счетов и продление ВА это для Клиентов - ЗЛО
никому не верю
Додано: Сер 13 січ, 2021 22:43
И долго они могут так тянуть резину? Дождаться доллара по 35 а валютным вкладчикам вернуть по 27,5?
Додано: Сер 13 січ, 2021 22:57
ВА діє до етапу ліквідації. На етапі ВА вирішується, чи можна продати банк. Ні - на ліквідацію. Ліквідацією займається ліквідатор.
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: Сер 13 січ, 2021 23:43
Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів у національній валюті України в порядку та у черговості, встановлених Фондом, не пізніше 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500000 рахунків, - не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку.
Если ВА ввели 15.12.2020, то 20 рабочих дней истекает 15.01.2021.
Осталось 2 дня
P.S. Валюту будут отдавать примерно по 27,9 (точно до копейки не помню)
Додано: Чет 14 січ, 2021 04:24
З понеділка будуть платити.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Чет 14 січ, 2021 04:46
Re: Місто Банк
Ну да немного не так выразился. "Примут решение ликвидировать" подразумевалось. )
Основная суть в том что сроки начала выплат не зависят продлили ВА или нет.
Хотя конечно закон обязывает фонд просто начать выплаты. Так что если они на днях объявят что начинают выплаты для вкладчиков в возрасте 90+ формально имхо ничего не нарушат.
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