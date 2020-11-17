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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 14 січ, 2021 13:56
Re: Місто Банк
В країні з сміттєвими рейтингами не варто сподіватися на справеливість і закони. Ці мізерні %-ти не покривають ризиків, а ще податок на війну... Можновладці грають в ОВДП і підганяють курс , а народу нульові ставки, а то і мінусові ч/з девальвацію і інфляцію . Але подібно ми настільки хитрі, що і себе можем обдурити.
Додано: Чет 14 січ, 2021 15:40
Re: Місто Банк
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