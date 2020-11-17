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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 14 січ, 2021 13:56
Re: Місто Банк
В країні з сміттєвими рейтингами не варто сподіватися на справеливість і закони. Ці мізерні %-ти не покривають ризиків, а ще податок на війну... Можновладці грають в ОВДП і підганяють курс , а народу нульові ставки, а то і мінусові ч/з девальвацію і інфляцію . Але подібно ми настільки хитрі, що і себе можем обдурити.
Додано: Чет 14 січ, 2021 15:40
Re: Місто Банк
Пошло дело... Но только для тех у кого закончились вклады и с карточек
Додано: Чет 14 січ, 2021 16:04
Основна маса тут такі в яких вклади ще не закінчились
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: Чет 14 січ, 2021 16:05
И когда можно ожидать тем, у кого срок не закончился? С другими банками как бывало?
Я попробовал посмотреть сообщения по другим банкам, но там не сильно очевидно. В VAB увидел только одно сообщение о выплатах, видимо для всех сразу.
Додано: Чет 14 січ, 2021 16:09
Ещё через недельку-другую
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