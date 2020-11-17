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Місто Банк
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 89909192
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 13:56

Re: Місто Банк

В країні з сміттєвими рейтингами не варто сподіватися на справеливість і закони. Ці мізерні %-ти не покривають ризиків, а ще податок на війну... Можновладці грають в ОВДП і підганяють курс :lol: , а народу нульові ставки, а то і мінусові ч/з девальвацію і інфляцію :shock: . Але подібно ми настільки хитрі, що і себе можем обдурити. :D
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 15:40

Re: Місто Банк

Пошло дело... Но только для тех у кого закончились вклады и с карточек

https://www.fg.gov.ua/articles/48997-fo ... -bank.html
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 16:04

  бульбик написав:Пошло дело... Но только для тех у кого закончились вклады и с карточек

https://www.fg.gov.ua/articles/48997-fo ... -bank.html

Основна маса тут такі в яких вклади ще не закінчились
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 16:05

И когда можно ожидать тем, у кого срок не закончился? С другими банками как бывало?
Я попробовал посмотреть сообщения по другим банкам, но там не сильно очевидно. В VAB увидел только одно сообщение о выплатах, видимо для всех сразу.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 16:09

  M-Audio написав:И когда можно ожидать тем, у кого срок не закончился? С другими банками как бывало?
Я попробовал посмотреть сообщения по другим банкам, но там не сильно очевидно. В VAB увидел только одно сообщение о выплатах, видимо для всех сразу.

Ещё через недельку-другую
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 19:07

  M-Audio написав:И когда можно ожидать тем, у кого срок не закончился? С другими банками как бывало?
Я попробовал посмотреть сообщения по другим банкам, но там не сильно очевидно. В VAB увидел только одно сообщение о выплатах, видимо для всех сразу.

По різному...може бути навіть після початку процедури ліквідації.
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 19:11

  бульбик написав:Пошло дело... Но только для тех у кого закончились вклады и с карточек

https://www.fg.gov.ua/articles/48997-fo ... -bank.html


Боюсь, что карты сюда не входят
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 19:12

  Квесторе_поверніться написав:
  M-Audio написав:И когда можно ожидать тем, у кого срок не закончился? С другими банками как бывало?
Я попробовал посмотреть сообщения по другим банкам, но там не сильно очевидно. В VAB увидел только одно сообщение о выплатах, видимо для всех сразу.

По різному...може бути навіть після початку процедури ліквідації.


Не может быть, а так и будет...увы((
AlexSV
 
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