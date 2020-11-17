В країні з сміттєвими рейтингами не варто сподіватися на справеливість і закони. Ці мізерні %-ти не покривають ризиків, а ще податок на війну... Можновладці грають в ОВДП і підганяють курс , а народу нульові ставки, а то і мінусові ч/з девальвацію і інфляцію . Але подібно ми настільки хитрі, що і себе можем обдурити.
Основна маса тут такі в яких вклади ще не закінчились
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
И когда можно ожидать тем, у кого срок не закончился? С другими банками как бывало? Я попробовал посмотреть сообщения по другим банкам, но там не сильно очевидно. В VAB увидел только одно сообщение о выплатах, видимо для всех сразу.
M-Audio написав:И когда можно ожидать тем, у кого срок не закончился? С другими банками как бывало? Я попробовал посмотреть сообщения по другим банкам, но там не сильно очевидно. В VAB увидел только одно сообщение о выплатах, видимо для всех сразу.
M-Audio написав:И когда можно ожидать тем, у кого срок не закончился? С другими банками как бывало? Я попробовал посмотреть сообщения по другим банкам, но там не сильно очевидно. В VAB увидел только одно сообщение о выплатах, видимо для всех сразу.
По різному...може бути навіть після початку процедури ліквідації.
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M-Audio написав:И когда можно ожидать тем, у кого срок не закончился? С другими банками как бывало? Я попробовал посмотреть сообщения по другим банкам, но там не сильно очевидно. В VAB увидел только одно сообщение о выплатах, видимо для всех сразу.
По різному...може бути навіть після початку процедури ліквідації.
M-Audio написав:И когда можно ожидать тем, у кого срок не закончился? С другими банками как бывало? Я попробовал посмотреть сообщения по другим банкам, но там не сильно очевидно. В VAB увидел только одно сообщение о выплатах, видимо для всех сразу.
у кого не закончился - после окончания ВА. Ведь банк еще могут продать и тогда ваш депо будет действовать до конца своей даты с %%. На ВАБ не смотрите, тогда другой закон был. На аркаду лучше.