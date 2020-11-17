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Місто Банк
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 90919293
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 08:20

ВА могу продлить ещё?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк, Мисто Банк
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