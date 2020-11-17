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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 90919293
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 08:20

ВА могу продлить ещё?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк, Мисто Банк
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:37

emeta Нет.По закону только на месяц.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:45

  deneg net написав:
  M-Audio написав:И долго они могут так тянуть резину? Дождаться доллара по 35 а валютным вкладчикам вернуть по 27,5?

Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів у національній валюті України в порядку та у черговості, встановлених Фондом, не пізніше 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500000 рахунків, - не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку.

Если ВА ввели 15.12.2020, то 20 рабочих дней истекает 15.01.2021.
Осталось 2 дня

P.S. Валюту будут отдавать примерно по 27,9 (точно до копейки не помню)
хіба з 3000 клієнтів там велика сума до сплати? Сумніви. Заздалегідь вирішили сплатити через два місяці і крапка
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:49

Які розклади по Аркаді були?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:01

sens, так новий рік, всі дружно пробухали, нічого не організували :lol:
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Ромасик
 
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