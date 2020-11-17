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Місто Банк
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 15 січ, 2021 08:20
ВА могу продлить ещё?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк, Мисто Банк
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emeta
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:37
emeta Нет.По закону только на месяц.
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Вадимка
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:45
deneg net написав:
Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів у національній валюті України в порядку та у черговості, встановлених Фондом, не пізніше 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500000 рахунків, - не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку.
M-Audio написав:
И долго они могут так тянуть резину? Дождаться доллара по 35 а валютным вкладчикам вернуть по 27,5?
Если ВА ввели 15.12.2020, то 20 рабочих дней истекает 15.01.2021.
Осталось 2 дня
P.S. Валюту будут отдавать примерно по 27,9 (точно до копейки не помню)
хіба з 3000 клієнтів там велика сума до сплати? Сумніви. Заздалегідь вирішили сплатити через два місяці і крапка
никому не верю
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sens
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:49
Які розклади по Аркаді були?
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:01
sens
, так новий рік, всі дружно пробухали, нічого не організували
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Ромасик
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Додано: Суб 16 січ, 2021 13:56
А реестр уже есть всех вкладчиков или только тех, у кого закончились депо на момент введения ВА?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк, Мисто Банк
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emeta
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Додано: Суб 16 січ, 2021 17:32
хто знає, на яких рахунках вони обліковують %% по депо при щомісячній виплаті? А то мені %%, які я не забирав, поки недоступні для виплати. Я попередньо знайшов видачу через касу раніше з 2628, але хз що воно таке.
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Ромасик
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Додано: Суб 16 січ, 2021 21:30
Ромасик написав:
хто знає, на яких рахунках вони обліковують %% по депо при щомісячній виплаті? А то мені %%, які я не забирав, поки недоступні для виплати. Я попередньо знайшов видачу через касу раніше з 2628, але хз що воно таке.
Всё правильно. В этой банке текущих счетов почти никому не открывали, а %% находились на специальном счёту 2628. Поэтому ждите начала выплаты тела депозита, чтобы получить и %% тоже.
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deneg net
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Додано: Суб 16 січ, 2021 22:20
deneg net, ну хоч заспокоїли))
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx .
Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Ромасик
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