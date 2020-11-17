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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 15 січ, 2021 08:20
ВА могу продлить ещё?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк, Мисто Банк
Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:45
хіба з 3000 клієнтів там велика сума до сплати? Сумніви. Заздалегідь вирішили сплатити через два місяці і крапка
никому не верю
Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:49
Які розклади по Аркаді були?
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:01
sens, так новий рік, всі дружно пробухали, нічого не організували
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: Суб 16 січ, 2021 13:56
А реестр уже есть всех вкладчиков или только тех, у кого закончились депо на момент введения ВА?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк, Мисто Банк
Додано: Суб 16 січ, 2021 17:32
хто знає, на яких рахунках вони обліковують %% по депо при щомісячній виплаті? А то мені %%, які я не забирав, поки недоступні для виплати. Я попередньо знайшов видачу через касу раніше з 2628, але хз що воно таке.
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: Суб 16 січ, 2021 21:30
Всё правильно. В этой банке текущих счетов почти никому не открывали, а %% находились на специальном счёту 2628. Поэтому ждите начала выплаты тела депозита, чтобы получить и %% тоже.
Додано: Суб 16 січ, 2021 22:20
deneg net, ну хоч заспокоїли))
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: Пон 18 січ, 2021 15:32
Re: Місто Банк
Ну что тут выплаты идут? Кто получил уже?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк, Мисто Банк
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