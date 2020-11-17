RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
Місто Банк

Місто Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 91929394
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 18:11

  emeta написав:ВА могу продлить ещё?

  Вадимка написав:emeta Нет.По закону только на месяц.

Не знаю, как по закону, но Фонд уже продлил до 14 лютого 2021 року

Продовжено тимчасову адміністрацію в АТ «МІСТО БАНК»
Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі –Фонд) прийнято рішення від 12 січня 2021 року № 25 щодо продовження строку тимчасової адміністрації в АТ «МІСТО БАНК» на один місяць з 15 січня 2021року до 14 лютого 2021 року (включно).
Відповідно до зазначеного рішення також продовжено повноваження уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію в АТ «МІСТО БАНК» начальника управління раннього реагування департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Степанець Вікторії Сергіївни на один місяць з 15 січня 2021 року до 14 лютого 2021 року (включно).

Разом з тим, відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду від 12 січня 2021 року № 26 продовжено до 20 січня 2021 року (включно) строк подання конкурсних пропозицій попередньо кваліфікованою особою/банком/об’єднанням інвесторів, допущеною/им до участі у відкритому конкурсі з метою виведення з ринку неплатоспроможного банку АТ «Місто Банк».

Довідкова інформація за телефонами:

«Гаряча лінія» Фонду: 0 800 308-108 (безкоштовно зі стаціонарних тамобільних телефонів в межах України), (044) 333-36-55 (згідно з тарифамиоператора зв'язку);

АТ «МІСТО БАНК»: (048) 711-67-77.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4302
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1284 раз.
Подякували: 541 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 19:54

  emeta написав:Ну что тут выплаты идут? Кто получил уже?

Меня нет в списках.
Да и ВА продлили.

Аркаду сразу через месяц в морг отпрвили на ликвидацию, и деньги всем выплатили без разницы закончилось депо или нет.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38037
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3655 раз.
Подякували: 11484 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 21:03

  emeta написав:Ну что тут выплаты идут? Кто получил уже?

Не смешите.
Текущих счетов почти не было, а закончившихся депо тем более.
В банке давно уже был куратор, и новых депо никто не открывал (% были смешные), а только лонгировали на 9-12 мес. Соответственно, эти лонгации только начнут заканчиваться в ближайшее время.
Поэтому ждём основных выплат.
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2705
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 525 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 06:19

  deneg net написав:
  emeta написав:Ну что тут выплаты идут? Кто получил уже?

Не смешите.
Текущих счетов почти не было, а закончившихся депо тем более.
В банке давно уже был куратор, и новых депо никто не открывал (% были смешные), а только лонгировали на 9-12 мес. Соответственно, эти лонгации только начнут заканчиваться в ближайшее время.
Поэтому ждём основных выплат.

Все верно описано
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12529
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 723 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 08:55

  zzzzzz написав:
  emeta написав:Ну что тут выплаты идут? Кто получил уже?

Меня нет в списках.
Да и ВА продлили.

Аркаду сразу через месяц в морг отпрвили на ликвидацию, и деньги всем выплатили без разницы закончилось депо или нет.

где смотреть списки?
zoawlhxc
 
Повідомлень: 163
З нами з: 22.06.16
Подякував: 21 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 10:24

zoawlhxc
В банках агентах Фонда. Инфа на сайте ФГВФФЛ
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38037
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3655 раз.
Подякували: 11484 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 10:25

Даже не верится, неужели будут тянуть на 14 февраля с финальными выплатами (((((
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38037
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3655 раз.
Подякували: 11484 раз.
 
Профіль
52
27
2
2
  #<1 ... 91929394
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sens і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Хрещатик Банк - БАНКРОТ 1 ... 827, 828, 829
Anonymous » Сер 08 гру, 2004 00:28
8283 1515039
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 січ, 2021 16:52
tk86
ВТБ Банк БАНКРУТ 1 ... 1746, 1747, 1748
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
17477 3261496
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 гру, 2020 21:46
ruvex
Вектор Банк- БАНКРОТ? 1 ... 78, 79, 80
Модератор » П'ят 22 кві, 2016 12:33
798 105873
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 лис, 2020 21:36
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (92445)
19.01.2021 11:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.