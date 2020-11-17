Не знаю, как по закону, но Фонд уже продлил до 14 лютого 2021 року
Продовжено тимчасову адміністрацію в АТ «МІСТО БАНК»
Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі –Фонд) прийнято рішення від 12 січня 2021 року № 25 щодо продовження строку тимчасової адміністрації в АТ «МІСТО БАНК» на один місяць з 15 січня 2021року до 14 лютого 2021 року (включно).
Відповідно до зазначеного рішення також продовжено повноваження уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію в АТ «МІСТО БАНК» начальника управління раннього реагування департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Степанець Вікторії Сергіївни на один місяць з 15 січня 2021 року до 14 лютого 2021 року (включно).
Разом з тим, відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду від 12 січня 2021 року № 26 продовжено до 20 січня 2021 року (включно) строк подання конкурсних пропозицій попередньо кваліфікованою особою/банком/об’єднанням інвесторів, допущеною/им до участі у відкритому конкурсі з метою виведення з ринку неплатоспроможного банку АТ «Місто Банк».
Довідкова інформація за телефонами:
«Гаряча лінія» Фонду: 0 800 308-108 (безкоштовно зі стаціонарних тамобільних телефонів в межах України), (044) 333-36-55 (згідно з тарифамиоператора зв'язку);
АТ «МІСТО БАНК»: (048) 711-67-77.