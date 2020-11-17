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Місто Банк
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 92939495
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 12:39

  lubopytnaya написав: Не знаю, как по закону, но Фонд уже продлил до 14 лютого 2021 року Продовжено тимчасову адміністрацію в АТ «МІСТО БАНК» Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі –Фонд) прийнято рішення від 12 січня 2021 року № 25 щодо продовження строку тимчасової адміністрації в АТ «МІСТО БАНК» на один місяць з 15 січня 2021року до 14 лютого 2021 року (включно). Відповідно до зазначеного рішення також продовжено повноваження уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію в АТ «МІСТО БАНК» начальника управління раннього реагування департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Степанець Вікторії Сергіївни на один місяць з 15 січня 2021 року до 14 лютого 2021 року (включно). Разом з тим, відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду від 12 січня 2021 року № 26 продовжено до 20 січня 2021 року (включно) строк подання конкурсних пропозицій попередньо кваліфікованою особою/банком/об’єднанням інвесторів, допущеною/им до участі у відкритому конкурсі з метою виведення з ринку неплатоспроможного банку АТ «Місто Банк». Довідкова інформація за телефонами: «Гаряча лінія» Фонду: 0 800 308-108 (безкоштовно зі стаціонарних тамобільних телефонів в межах України), (044) 333-36-55 (згідно з тарифамиоператора зв'язку); АТ «МІСТО БАНК»: (048) 711-67-77.

Да может банк купят, и если при этом покупатель на себя возьмёт выплаты по окончанию тогда повезёт, и не будет потери в %
olegavraamovic
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 12:49

Re: Місто Банк

  olegavraamovic написав:Да может банк купят, и если при этом покупатель на себя возьмёт выплаты по окончанию тогда повезёт, и не будет потери в %

потери не будет , если все проходит без ВА.
Приват в свое время купило государство , но ВА било 3 дня и за них не насчитали %%.
При любой ВА потери неизбежни - начался движ по ставках вверх, хоть что-то компенсируется.
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 14:22

Re: Місто Банк

А кто сказал,что в привате проценты не насчитали за время временной администрации?Я например получил за все время временной администрации.
Вадимка
 
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