lubopytnaya написав: Не знаю, как по закону, но Фонд уже продлил до 14 лютого 2021 року Продовжено тимчасову адміністрацію в АТ «МІСТО БАНК» Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі –Фонд) прийнято рішення від 12 січня 2021 року № 25 щодо продовження строку тимчасової адміністрації в АТ «МІСТО БАНК» на один місяць з 15 січня 2021року до 14 лютого 2021 року (включно). Відповідно до зазначеного рішення також продовжено повноваження уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію в АТ «МІСТО БАНК» начальника управління раннього реагування департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків Степанець Вікторії Сергіївни на один місяць з 15 січня 2021 року до 14 лютого 2021 року (включно). Разом з тим, відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду від 12 січня 2021 року № 26 продовжено до 20 січня 2021 року (включно) строк подання конкурсних пропозицій попередньо кваліфікованою особою/банком/об’єднанням інвесторів, допущеною/им до участі у відкритому конкурсі з метою виведення з ринку неплатоспроможного банку АТ «Місто Банк». Довідкова інформація за телефонами: «Гаряча лінія» Фонду: 0 800 308-108 (безкоштовно зі стаціонарних тамобільних телефонів в межах України), (044) 333-36-55 (згідно з тарифамиоператора зв'язку); АТ «МІСТО БАНК»: (048) 711-67-77.
Да может банк купят, и если при этом покупатель на себя возьмёт выплаты по окончанию тогда повезёт, и не будет потери в %
olegavraamovic написав:Да может банк купят, и если при этом покупатель на себя возьмёт выплаты по окончанию тогда повезёт, и не будет потери в %
потери не будет , если все проходит без ВА. Приват в свое время купило государство , но ВА било 3 дня и за них не насчитали %%. При любой ВА потери неизбежни - начался движ по ставках вверх, хоть что-то компенсируется.
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Щось не зрозуміло https://www.mistobank.com.ua/ua/news/view/304/ "Для отримання коштів за зазначеними договорами вкладникам необхідно звернутися до будь-якого із вказаних банків-агентів з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу." Наскільки пам'ятаю, раніше складали кредиторську вимогу (за визначеною формою) у двох примірниках, де вказувався отримувач (певний банк, рахунок отримувача тощо), один примірник після реєстрації (з відповідним штампом (відміткою та розписом посадової особи) надавався заявнику. Тепер, як я розумію, сам йдеш до любого відділення банків з переліку (https://www.fg.gov.ua/articles/41315-pe ... entiv.html) та там вже вирішуєш усі питання. Якщо щось не так, прошу поправити.
VASH написав:обто йти до любого відділення банку (із переліку, наприклад Ощадбанку) та що просити - поверніть мої гроші???
Чому Ощад? Чому поверніть? Вас просто не зрозуміють........ Зателефонуйте в Приват , чи проводиться виплата коштів вкладників по МІСТОбанк від фонду гарантування. Уточніть дати. Пошерстіть пропозиціі агентів по виплатах для "погорільців" , віднайдіть оптимальне.
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VASH написав:обто йти до любого відділення банку (із переліку, наприклад Ощадбанку) та що просити - поверніть мої гроші???
Чому Ощад? Чому поверніть? Вас просто не зрозуміють........ Зателефонуйте в Приват , чи проводиться виплата коштів вкладників по МІСТОбанк від фонду гарантування. Уточніть дати. Пошерстіть пропозиціі агентів по виплатах для "погорільців" , віднайдіть оптимальне.
Взял за привычку смотреть в приват24,но кредиторские указываю в другом банке