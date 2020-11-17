в приват в чатик
вероятно, горячки других банков тоже могут проверить. ПУМБа когда-то хорошо этим промышляла.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 19 січ, 2021 23:03
в приват в чатик
вероятно, горячки других банков тоже могут проверить. ПУМБа когда-то хорошо этим промышляла.
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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