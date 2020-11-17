в приват в чатик
вероятно, горячки других банков тоже могут проверить. ПУМБа когда-то хорошо этим промышляла.
|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 19 січ, 2021 23:03
в приват в чатик
вероятно, горячки других банков тоже могут проверить. ПУМБа когда-то хорошо этим промышляла.
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: Сер 20 січ, 2021 13:34
Ніхто цю банку не збирається купляти. Вона була на межі краху щонайменше 10років. А продовжили ТА, бо гроші чогось та вартують, коли місяць притримати. Вийшли б люди, як в Аркаді,чи як з газом, то не морочили б голови вкладникам. Провладні нагліють настільки, наскільки їм люди дозволяють.
Додано: Сер 20 січ, 2021 15:40
providnyk, в Аркаді ніхто за гроші не виходив
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: Сер 20 січ, 2021 16:43
На 14 лютого...день Закоханих....готують подарунок вкладникам.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 25 січ, 2021 14:23
они есть , но основной вынос будет на день Закоханых
никому не верю
Додано: Вів 26 січ, 2021 20:38
Может и купят прсмотрим
Додано: Вів 26 січ, 2021 20:54
Может и купят прсмотрим
Если не хотят покупать тогда зачем продлили поиск желающих
Додано: Сер 27 січ, 2021 11:10
Додано: Сер 27 січ, 2021 13:10
Re: Місто Банк
Отправили на ликвидацию
|