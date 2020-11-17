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Місто Банк
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 93949596
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 23:03

  zoawlhxc написав:где смотреть списки?

в приват в чатик :wink:
вероятно, горячки других банков тоже могут проверить. ПУМБа когда-то хорошо этим промышляла.
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 13:34

Ніхто цю банку не збирається купляти. Вона була на межі краху щонайменше 10років. А продовжили ТА, бо гроші чогось та вартують, коли місяць притримати. Вийшли б люди, як в Аркаді,чи як з газом, то не морочили б голови вкладникам. Провладні нагліють настільки, наскільки їм люди дозволяють.
providnyk
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 15:40

providnyk, в Аркаді ніхто за гроші не виходив
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 16:43

  providnyk написав:Ніхто цю банку не збирається купляти. Вона була на межі краху щонайменше 10років. А продовжили ТА, бо гроші чогось та вартують, коли місяць притримати. Вийшли б люди, як в Аркаді,чи як з газом, то не морочили б голови вкладникам. Провладні нагліють настільки, наскільки їм люди дозволяють.

На 14 лютого...день Закоханих....готують подарунок вкладникам. :)
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 08:26

я так понимаю в этом месяце выплат не будет?
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 14:23

  zoawlhxc написав:я так понимаю в этом месяце выплат не будет?


они есть , но основной вынос будет на день Закоханых :mrgreen:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 20:38

Может и купят прсмотрим

  Квесторе_поверніться написав:
  providnyk написав:Ніхто цю банку не збирається купляти. Вона була на межі краху щонайменше 10років. А продовжили ТА, бо гроші чогось та вартують, коли місяць притримати. Вийшли б люди, як в Аркаді,чи як з газом, то не морочили б голови вкладникам. Провладні нагліють настільки, наскільки їм люди дозволяють.

На 14 лютого...день Закоханих....готують подарунок вкладникам. :)
olegavraamovic
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 20:54

Может и купят прсмотрим

Если не хотят покупать тогда зачем продлили поиск желающих
olegavraamovic
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 11:10

  olegavraamovic написав:Если не хотят покупать тогда зачем продлили поиск желающих

Чтобы денег не платить, понятно же.
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 13:10

Re: Місто Банк

Отправили на ликвидацию
https://www.fg.gov.ua/articles/49042-fo ... banku.html
бульбик
 
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