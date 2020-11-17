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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 94959697
Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 14:45

  бульбик написав:Отправили на ликвидацию
https://www.fg.gov.ua/articles/49042-fo ... banku.html

Коли бабло взад не кажуть...балаболи. :(
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От і добре. Чекаємо на виведення наступної сміттярки
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 19:41

  бульбик написав:Отправили на ликвидацию
https://www.fg.gov.ua/articles/49042-fo ... banku.html

гарна новина, до Валентинчика будемо з подарунками. :)
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 19:58

  Ромасик написав:
  бульбик написав:Отправили на ликвидацию
https://www.fg.gov.ua/articles/49042-fo ... banku.html

гарна новина, до Валентинчика будемо з подарунками. :)

По гривні два місяці втрат відсотків по долару до того ж курс виплат нижче поточного= втрата на курсі.
Де ж тут подарунки? :roll:
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 23:31

Да все-таки не купили а жаль, теперь только ждать через фонд

  Квесторе_поверніться написав:
  бульбик написав:Отправили на ликвидацию
https://www.fg.gov.ua/articles/49042-fo ... banku.html

Коли бабло взад не кажуть...балаболи. :(
olegavraamovic
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 23:32

Да жаль надеялся что купят, теперь только через фонд ждать выплат
olegavraamovic
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 23:41

Наступна по вашому це яка?

  Solar_simfi написав:От і добре. Чекаємо на виведення наступної сміттярки
olegavraamovic
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 23:41

Наступна це яка?
olegavraamovic
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 00:22

В какой банк-агент обращаться за выплатой? Где есть плюшки погорельцам?
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