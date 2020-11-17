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гарна новина, до Валентинчика будемо з подарунками.
По гривні два місяці втрат відсотків по долару до того ж курс виплат нижче поточного= втрата на курсі. Де ж тут подарунки?
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
anikola13 написав:В какой банк-агент обращаться за выплатой? Где есть плюшки погорельцам?
В Альфі колись була карта погорільця - комфорт ФГВФО. Не знаю чи зараз є.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.