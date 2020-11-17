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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 28 січ, 2021 16:43
карта є, плюшок немає.
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: Чет 28 січ, 2021 16:52
Re: Місто Банк
Зараз можна замовити виплату по телефону чи вайберу/додатку в Альфі чи ще наприклад, в Приваті було таке?
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Чет 28 січ, 2021 18:59
Re: Місто Банк
Плюшки:
1. Це сума - більше 200к
2. Ви пенсіонер (байдуже який) - пред"яви пенсійне +0,5%% ...+1%%
3. Зайти по бонусу від Мінфіна
4. Не використовуючи карту МОНО відкрити депо ( кешбек за дистанційне)
5.
Прошу ПАНІВ доповнити .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Чет 28 січ, 2021 19:08
А де Ви бачили дату шо вже всім платять?
Банку почали ліквідовувати а дату початку виплат забули вказати?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 28 січ, 2021 20:28
Goodman, не зрозумів, чиї то плюшки?
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: Чет 28 січ, 2021 20:34
Ромасик Мова за "плюшки" які є в банках.
Місто накрився, куди ДАЛІ пристроїти кошти .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Додано: Чет 28 січ, 2021 20:38
Goodman, ні, там початкове питання було через який банк отримувати виплату?
Я мав на увазі, що при отриманні виплати саме через карту Алли, плюшок немає.
Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Додано: Чет 28 січ, 2021 20:43
Ромасик Отримуйте ТАМ де найпростіше , напевно це буде Примат з його цифровими сервісами. А розміщайте по уму і великій вигоді.
Нажаль, зараз нема пилососів погорільців по Фонду Грабування.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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