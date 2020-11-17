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Місто Банк
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 95969798
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 11:34

В укргазе было + к депозиту
demichh
 
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Когда выплаты?
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:43

  Квесторе_поверніться написав:
  anikola13 написав:В какой банк-агент обращаться за выплатой? Где есть плюшки погорельцам?

В Альфі колись була карта погорільця - комфорт ФГВФО.
Не знаю чи зараз є.

карта є, плюшок немає.
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 16:52

Re: Місто Банк

Зараз можна замовити виплату по телефону чи вайберу/додатку в Альфі чи ще наприклад, в Приваті було таке?
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 18:59

Re: Місто Банк

  Ромасик написав:плюшок немає.


Плюшки:

1. Це сума - більше 200к
2. Ви пенсіонер (байдуже який) - пред"яви пенсійне +0,5%% ...+1%%
3. Зайти по бонусу від Мінфіна
4. Не використовуючи карту МОНО відкрити депо ( кешбек за дистанційне)
5.

Прошу ПАНІВ доповнити .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 19:08

  chipmunk написав:Зараз можна замовити виплату по телефону чи вайберу/додатку в Альфі чи ще наприклад, в Приваті було таке?

А де Ви бачили дату шо вже всім платять?
Банку почали ліквідовувати а дату початку виплат забули вказати? :(
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:28

Goodman, не зрозумів, чиї то плюшки?
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:34

Ромасик Мова за "плюшки" які є в банках.
Місто накрився, куди ДАЛІ пристроїти кошти . :wink:
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:38

Goodman, ні, там початкове питання було через який банк отримувати виплату?
Я мав на увазі, що при отриманні виплати саме через карту Алли, плюшок немає.
:!: Спортбанк: https://sportbank.com.ua/promo/?ref=eMbe1ck
:!: ПУМБ: v.pumb.ua/bc8aEx . :!: Коко-кард (ФорвардБанк): lx4.me/c/BfsNzSpW
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 20:43

Ромасик Отримуйте ТАМ де найпростіше , напевно це буде Примат з його цифровими сервісами. А розміщайте по уму і великій вигоді.
Нажаль, зараз нема пилососів погорільців по Фонду Грабування. :roll:
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
Goodman
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