Советую забирать там, где дадут квиташку с назначением платежа "виплата фонда гарантування ..."
Вроде раньше такие давали в Пивденном (наверно не только в нём)
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 28 січ, 2021 21:28
Советую забирать там, где дадут квиташку с назначением платежа "виплата фонда гарантування ..."
Вроде раньше такие давали в Пивденном (наверно не только в нём)
Biden's Laptop Matters
Додано: Чет 28 січ, 2021 21:44
Ничем.
Просто некоторые банки могут оформить как "зарахування (виплата) переказу"
Biden's Laptop Matters
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