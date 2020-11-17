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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 96979899
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 21:28

Советую забирать там, где дадут квиташку с назначением платежа "виплата фонда гарантування ..."
Вроде раньше такие давали в Пивденном (наверно не только в нём)
Biden's Laptop Matters
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 21:40

А такая же запись в выписке по счету чем хуже?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 21:44

  M-Audio написав:А такая же запись в выписке по счету чем хуже?

Ничем.
Просто некоторые банки могут оформить как "зарахування (виплата) переказу"
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:14

Вкладчик1234
Господа когда бабки выдавать начнут?
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:18

  Oleg_Sa написав:Вкладчик1234
Господа когда бабки выдавать начнут?

Возможно с понедельника, вечером должно быть объявление....
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:19

  Oleg_Sa написав:Вкладчик1234
Господа когда бабки выдавать начнут?

Коли Фонд добро дасть.
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