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Місто Банк
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 28 січ, 2021 21:28
Советую забирать там, где дадут квиташку с назначением платежа "виплата фонда гарантування ..."
Вроде раньше такие давали в Пивденном (наверно не только в нём)
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Додано: Чет 28 січ, 2021 21:40
А такая же запись в выписке по счету чем хуже?
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M-Audio
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Додано: Чет 28 січ, 2021 21:44
M-Audio написав:
А такая же запись в выписке по счету чем хуже?
Ничем.
Просто некоторые банки могут оформить как "зарахування (виплата) переказу"
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:14
Вкладчик1234
Господа когда бабки выдавать начнут?
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Oleg_Sa
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:18
Oleg_Sa написав:Вкладчик1234
Господа когда бабки выдавать начнут?
Возможно с понедельника, вечером должно быть объявление....
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:19
Oleg_Sa написав:Вкладчик1234
Господа когда бабки выдавать начнут?
Коли Фонд добро дасть.
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