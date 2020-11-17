Советую забирать там, где дадут квиташку с назначением платежа "виплата фонда гарантування ..."
Вроде раньше такие давали в Пивденном (наверно не только в нём)
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 28 січ, 2021 21:28
Советую забирать там, где дадут квиташку с назначением платежа "виплата фонда гарантування ..."
Вроде раньше такие давали в Пивденном (наверно не только в нём)
Biden's Laptop Matters
Додано: Чет 28 січ, 2021 21:44
Ничем.
Просто некоторые банки могут оформить как "зарахування (виплата) переказу"
Biden's Laptop Matters
Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:18
Додано: П'ят 29 січ, 2021 12:19
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:48
При пороху через місяць уже платили. А тут тягнуть.
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Додано: П'ят 29 січ, 2021 17:30
Ukrainian уже начали.
Додано: П'ят 29 січ, 2021 18:13
Все норм, проверил себя через чат Привата, все суммы совпадают, даже 50 грн, заблоченные на карте, есть к выплате (я о них даже забыл)...Выложили, сволочи, информацию совсем поздно, пару часов раньше, можно было бы и сегодня получить...
Додано: Суб 30 січ, 2021 07:13
Re: Місто Банк
вставлю 5 коп - колись, у грудні коли виносив з ТАСІ понд керуючий запросив у какбінет і лесливо пропонував залишити кошти , пропонував погодження інд ставок по депозиту та таке всяке інше. ТАСя агент - можливо і через нього отримати, може знову "пісню співатимуть" .
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4
+50/100 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/dCTnvuwz ПоДаРуНоК кожному при оформленнi
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