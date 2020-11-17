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Місто Банк
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 30 січ, 2021 08:42
Как назло в пятницу вечером
Теперь ждать до понедельника
AlexSV написав:
Все норм, проверил себя через чат Привата, все суммы совпадают, даже 50 грн, заблоченные на карте, есть к выплате (я о них даже забыл)...Выложили, сволочи, информацию совсем поздно, пару часов раньше, можно было бы и сегодня получить...
Если проверяешь в чате привата, то и получать необходимо деньги именно в Приватбанке?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк, Мисто Банк
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Додано: Суб 30 січ, 2021 09:00
emeta написав:
Если проверяешь в чате привата, то и получать необходимо деньги именно в Приватбанке?
Ніколи не отримував з Фонду через Приват...яка там процедура в П24?
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Додано: Суб 30 січ, 2021 09:39
Квесторе_поверніться написав: emeta написав:
Если проверяешь в чате привата, то и получать необходимо деньги именно в Приватбанке?
Ніколи не отримував з Фонду через Приват...яка там процедура в П24?
Пообщался в чате онлайн с консультантом, сказала, что в списке есть но сумму писать отказалась - только в отделение с паспортом в понедельник, там сделают КДВ и на нее кинут деньги
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк, Мисто Банк
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emeta
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