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Місто Банк
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 979899100
Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 08:42

Как назло в пятницу вечером
Теперь ждать до понедельника

  AlexSV написав:
  Вадимка написав:Ukrainian уже начали.https://www.fg.gov.ua/

Все норм, проверил себя через чат Привата, все суммы совпадают, даже 50 грн, заблоченные на карте, есть к выплате (я о них даже забыл)...Выложили, сволочи, информацию совсем поздно, пару часов раньше, можно было бы и сегодня получить...

Если проверяешь в чате привата, то и получать необходимо деньги именно в Приватбанке?
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк, Мисто Банк
emeta
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 09:00

Re: Місто Банк

  emeta написав:Если проверяешь в чате привата, то и получать необходимо деньги именно в Приватбанке?

Ніколи не отримував з Фонду через Приват...яка там процедура в П24?
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 09:39

  Квесторе_поверніться написав:
  emeta написав:Если проверяешь в чате привата, то и получать необходимо деньги именно в Приватбанке?

Ніколи не отримував з Фонду через Приват...яка там процедура в П24?


Пообщался в чате онлайн с консультантом, сказала, что в списке есть но сумму писать отказалась - только в отделение с паспортом в понедельник, там сделают КДВ и на нее кинут деньги
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк, Мисто Банк
emeta
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