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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 105106107108
Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 09:34

С 31 мая идет обслуживание второй и третей очереди кредиторов. Дойдет ли до четвертой?
Nona9
 
Повідомлень: 198
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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