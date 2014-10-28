Покупаем старые фунты ,дойчмарки
Киев
097 5642060
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 10 жов, 2010 11:36
Покупаем старые фунты ,дойчмарки
Киев
097 5642060
Востаннє редагувалось automik в П'ят 05 лис, 2010 09:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 12 жов, 2010 16:54
automikу меня есть 50 старых фунтов!!! только я из Харькова!! можно это как-то решить!!!???
Додано: Суб 08 січ, 2011 21:00
не мог поменять 400 старых фунтов 20-ками ,в раыфайзене сказали -9% комиссии иждать до3 месяцев,,,в итоге спихнул по быстрому валютчику,они тоже не все в курсе,хотя он подумал,что вздрючил он меня,,так как поменял по 11,7 ,а вбанке было 12,3 покупка
Додано: Чет 21 січ, 2016 18:40
Re: Где можно поменять старые 20 фунтов на новые?
Где можно поменять старые 50 фунтов (1994u) в отличном состоянии
Додано: Чет 09 чер, 2016 19:13
обмен старых фунтов. Мишель вы неиздите в Англию?
Додано: Суб 25 чер, 2016 11:48
Re: Где можно поменять старые 5 и 20 фунтов на гривны
Если Вам не трудно ,как там с 5 фунт с портретом замене Элизабет Фрай (2002 г)на Черчилля -уже есть новая банкнота ? и когда отменят старую или уже отменили- в универсальном банке вчера отказали принять . Спасибо
Додано: Пон 25 вер, 2017 10:42
На постоянной основе куплю вышедшие из обращения старые английские фунты.
В любом состоянии, любой номинал.
По всем вопросам звоните: Ноль-67-403-31-7три (3)
Додано: П'ят 16 лют, 2018 09:20
Re: Где можно поменять старые 20 фунтов на новые?
Обменяю на гривну обиходные монеты, которые не принимают банки и обменники: евро монеты/евроценты, американские и канадские доллары (центы), швейцарские франки (раппены), фунты (пенни, пенсы), польские злотые (гроши) после 1991г.выпуска, чешские и норвежские кроны, израильские шекели, хорватские куны, румынские леи, болгарские левы, и другие монеты (бумажные купюры) мира.
Также покупаю вышедшие из оборота дойчмарки (пфеннинги), литовский лит и латвийский лат, британские и шотландские бумажные фунты, шведские кроны.
ноль673528773
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