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Где можно поменять старые
20 фунтов на новые?

Где можно поменять старые 20 фунтов на новые?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 10 жов, 2010 11:36

Покупаем старые фунты ,дойчмарки
Киев
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Востаннє редагувалось automik в П'ят 05 лис, 2010 09:51, всього редагувалось 1 раз.
automik
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Повідомлення Додано: Вів 12 жов, 2010 16:54

automikу меня есть 50 старых фунтов!!! только я из Харькова!! можно это как-то решить!!!???
npakypop
 
 
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2010 11:48

Покупаем старые фунты ,дойчмарки
Киев
097 5642060
valuta.ucoz.ua
automik
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Повідомлення Додано: Суб 08 січ, 2011 21:00

не мог поменять 400 старых фунтов 20-ками ,в раыфайзене сказали -9% комиссии иждать до3 месяцев,,,в итоге спихнул по быстрому валютчику,они тоже не все в курсе,хотя он подумал,что вздрючил он меня,,так как поменял по 11,7 ,а вбанке было 12,3 покупка :lol:
polinskiy
 
 
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2016 18:40

Re: Где можно поменять старые 20 фунтов на новые?

Где можно поменять старые 50 фунтов (1994u) в отличном состоянии
harakternik
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 чер, 2016 19:13

обмен старых фунтов. Мишель вы неиздите в Англию?

  Мишель написав:Меняла в Англии в июне, в банке, но нас попросили сначала положить на счет (счет есть) , и тут же снять уже новенькими банкнотами. В банке висело объявление, примерно с таким смыслом, что хождение этого дизайна двадцаток заканчивается 30 июня, но банки будут принимать их ещё несколько месяцев. Попробуйте через тур.агенства найти выезжающих в Англию, может быть придумаете вариант. Вообще , в Англии с этим нет проблем, а у нас даже для перевода по Свифту у меня кассир отказалась брать купюры нового образца с небольшими чернильными почеркиваниями.(интересно, это такая инструкция нацбанка?)
Мы дики по-прежнему...
P.S. Я планирую выезжать в сентябре, если ничего не придумаете, можем обменяться в Борисполе.
nata
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 чер, 2016 11:48

Re: Где можно поменять старые 5 и 20 фунтов на гривны

Если Вам не трудно ,как там с 5 фунт с портретом замене Элизабет Фрай (2002 г)на Черчилля -уже есть новая банкнота ? и когда отменят старую или уже отменили- в универсальном банке вчера отказали принять . Спасибо
SerDem
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 вер, 2017 10:42

На постоянной основе куплю вышедшие из обращения старые английские фунты.
В любом состоянии, любой номинал.

По всем вопросам звоните: Ноль-67-403-31-7три (3)

http://piccy.info/view3/11608593/42e9681f4381afe87713559be6015a2d/http://i.piccy.info/a3c/2017-09-25-08-41/i9-11608593/240x126-r
mest_net
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лют, 2018 09:20

Re: Где можно поменять старые 20 фунтов на новые?

Обменяю на гривну обиходные монеты, которые не принимают банки и обменники: евро монеты/евроценты, американские и канадские доллары (центы), швейцарские франки (раппены), фунты (пенни, пенсы), польские злотые (гроши) после 1991г.выпуска, чешские и норвежские кроны, израильские шекели, хорватские куны, румынские леи, болгарские левы, и другие монеты (бумажные купюры) мира.
Также покупаю вышедшие из оборота дойчмарки (пфеннинги), литовский лит и латвийский лат, британские и шотландские бумажные фунты, шведские кроны.
ноль673528773
comer
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