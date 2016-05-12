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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
Додано: П'ят 24 чер, 2016 13:37
йцукен согласен с вами, хотя некоторые вещи можно и почерпнуть из ВУЗовского образования, как минимум в силу дисциплинарных особенностей. Сел, слушаешь, запоминаешь. Дома я не такой усидчивый, к примеру. Хотя, сам учился сервера настраивать, теперь занимаюсь этим. В моем случае профита от универа мало.
Додано: П'ят 21 жов, 2016 13:22
Re: Выбор технического вуза чтоб стать программистом?
Судя по знакомым, которые закончили программирование в НАУ я не могу сказать, что учат там хорошо)) Зато я знаю людей, которые отлично осваивали программирование после окончания философского факультета. Вывод: программирование, это явно не та специальность, которой можно обучиться протирая штаны на парах в университете. Соглашусь, что техническое образование может стать хорошим подспорьем, но без самообучения тут не обойтись. В мире веб-разработки тенденции меняются ежедневно, и за всем надо уследить, иначе знания устаревают буквально за несколько месяцев. Так что в программировании, самообразование - наше всё.
Додано: Пон 24 лип, 2017 11:18
Re: Выбор технического вуза чтоб стать программистом?
куда поступили по итогу?
Додано: Чет 19 жов, 2017 16:19
ВНИМАНИЕ ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ СТАТЬ ПРОГРАММИСТОМ!!!
hero
Совсем скоро в самом центре Николаева откроется Co-Working пространство ITWorks - креативное место для работы и отдыха. Мы решили подарить абонемент на месяц посещения коворкинга победителю небольшого конкурса ))
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Желаем удачи и пусть победит самый активный!
Додано: П'ят 04 січ, 2019 05:57
Дружище, мой совет, но решай сам. В КПИ просто капец как сложно, и очень много кто вылетает, высокая корупция, и много заморочливых нюансов.
Попробуй подать хотя бы в НАУ, все тоже самое, только попроще.
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