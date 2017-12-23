Матёрые! Не иначе профотбор проходят.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 гру, 2017 19:48
Додано: Суб 23 гру, 2017 21:09
Додано: Нед 24 гру, 2017 03:04
Злі совкові цьоцьки... Їх з полєна стругають, як на підбір. Майже клонують. Ареал популяції: державні установи, лікарні, школи, Ощадбанк, Укрпошта і т.п. В старості мігрують з основних посад на допоміжні: старухи - вахтьорши, прибиральниці, гардеробщиці. Особисте життя, зазвичай - незадовільне. Тому мають завжди злий, суворий і незадоволенний вигляд. Як правило носять окуляри, іноді для понта, на голові шевелюри радянських партробітниць, на бігудях. Зконцентрованний, уособлюючий, збірний образ - "мимра" із кіно "Службовий роман". Втайні мріють про пристрасне кохання, але в реалі відстоюють взірці цнотливості. Активні і ярі критики чужих гріхів.
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
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