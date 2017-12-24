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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 гру, 2017 19:48
chipmunk написав: Ferlakur написав:
Сегодня в 15.45 какие-то две тётки (видимо уборщицы)
Які могутні прибиралки...
Матёрые! Не иначе профотбор проходят.
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Ferlakur
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Додано: Нед 24 гру, 2017 19:51
Завтра, звичайно всі відділення не працюють?
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Позитивчик
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Додано: Нед 24 гру, 2017 19:56
Позитивчик конечно не будут, что им там делать если
" Заявки на валютно-обменные операции не принимаются 25, 29–31 декабря 2017 года, 1–2, 6–8 января 2018 года)."
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: Нед 24 гру, 2017 20:02
Goodman написав:Позитивчик
конечно не будут, что им там делать если
" Заявки на валютно-обменные операции не принимаются 25, 29–31 декабря 2017 года, 1–2, 6–8 января 2018 года)."
Це на сайті їхньому є?
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Позитивчик
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Додано: Нед 24 гру, 2017 20:07
дякую, вже прочитав на сайті
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Позитивчик
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Додано: Нед 24 гру, 2017 22:44
Народ, підкажіть Приват хитрує і не закинути собі на кредитку через sendmoney... постійно помилка "limit exceed",щось таке...гарячка спочатку сказала, попробуйте через годину,через годину-посилає на завтра
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t-step
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Додано: Нед 24 гру, 2017 23:28
t-step попробовала проверки ради - 300 грн зашли на уни аж бегом
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Кассандра
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Додано: Нед 24 гру, 2017 23:33
Теж спробував 1000 на моно,теж моментально
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t-step
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Додано: Пон 25 гру, 2017 01:44
t-step написав:
Народ, підкажіть Приват хитрує і не закинути собі на кредитку через sendmoney... постійно помилка "limit exceed",щось таке...гарячка спочатку сказала, попробуйте через годину,через годину-посилає на завтра
Був ліміт 5 тис./раз з Мастеркард або 10 тис./раз з Візи. також у тарифах є ліміти на день і на місяць. Спробуйте розібратися, який з них ви перевищили і відповідно скиньте оберти.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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