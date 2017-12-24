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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7356735773587359>
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 19:48

  chipmunk написав:
  Ferlakur написав:Сегодня в 15.45 какие-то две тётки (видимо уборщицы)

Які могутні прибиралки...

Матёрые! Не иначе профотбор проходят.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2017 21:09

  asp написав:melkh Дякую, облазила весь П24, в бізнес не додумалася :)

а для цього є ютуб. Там ще плагіни ставити треба.
pavyak
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 19:51

Re: Приватбанк

Завтра, звичайно всі відділення не працюють?
Позитивчик
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 19:56

Позитивчик конечно не будут, что им там делать если

" Заявки на валютно-обменные операции не принимаются 25, 29–31 декабря 2017 года, 1–2, 6–8 января 2018 года)."
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 20:02

  Goodman написав:Позитивчик конечно не будут, что им там делать если

" Заявки на валютно-обменные операции не принимаются 25, 29–31 декабря 2017 года, 1–2, 6–8 января 2018 года)."

Це на сайті їхньому є?
Позитивчик
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 20:07

Re: Приватбанк

дякую, вже прочитав на сайті
Позитивчик
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 22:44

Re: Приватбанк

Народ, підкажіть Приват хитрує і не закинути собі на кредитку через sendmoney... постійно помилка "limit exceed",щось таке...гарячка спочатку сказала, попробуйте через годину,через годину-посилає на завтра
t-step
 
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t-step попробовала проверки ради - 300 грн зашли на уни аж бегом
Кассандра
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2017 23:33

Re: Приватбанк

Теж спробував 1000 на моно,теж моментально
t-step
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 01:44

  t-step написав:Народ, підкажіть Приват хитрує і не закинути собі на кредитку через sendmoney... постійно помилка "limit exceed",щось таке...гарячка спочатку сказала, попробуйте через годину,через годину-посилає на завтра

Був ліміт 5 тис./раз з Мастеркард або 10 тис./раз з Візи. також у тарифах є ліміти на день і на місяць. Спробуйте розібратися, який з них ви перевищили і відповідно скиньте оберти.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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