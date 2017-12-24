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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 25 гру, 2017 01:48
С праздниками всех. Кто знает, сейчас ещё можно открыть $€ депозит и пополнить его гривной? Если какое-то ограничение: например не больше суммы наличной валюты в кассе?
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