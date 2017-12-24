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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7356735773587359
Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 01:48

Гривна на валютный депозит.

С праздниками всех. Кто знает, сейчас ещё можно открыть $€ депозит и пополнить его гривной? Если какое-то ограничение: например не больше суммы наличной валюты в кассе?
serg2008
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 08:50

Re: Приватбанк

serg2008 написав:Кто знает, сейчас ещё можно открыть $€ депозит и пополнить его гривной?

Тільки валютою!
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 12:21

Подскажите, если привязать карту другого банка в п24, будет ли какая-то комиссия при оплате комуналки, пока только уни до 10 штук фри, а хочеться отказаться от нее.
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 12:32

  melkh написав:Подскажите, если привязать карту другого банка в п24, будет ли какая-то комиссия при оплате комуналки, пока только уни до 10 штук фри, а хочеться отказаться от нее.


будет
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 12:41

карта А-банка и А-24 - те же платежи на тех же условиях
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bosson513
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 13:42

bosson513
Я имел ввиду карту Моно, у нас по Хмельницкому в приложении ни одной организации, по изе, портмоне, айпею 1,5 % комиссии, по привату 0%, приходиться держать две карты по оплате, П24-комуналка, моня-все другое, а так хочеться все в 1. Подождем.
melkh
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 14:26

Re: Приватбанк

  serg2008 написав:С праздниками всех. Кто знает, сейчас ещё можно открыть $€ депозит и пополнить его гривной? Если какое-то ограничение: например не больше суммы наличной валюты в кассе?

если вы будете в отделении Привата, то можно положить имеющуюся валюту на депозит и тут же её купить в этой кассе, т.о. обойдя возможное отсутствие валюты в кассе, предварительно лучше оговорить все возможные операции с менеджером
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 14:49

  velvet написав:
  serg2008 написав:С праздниками всех. Кто знает, сейчас ещё можно открыть $€ депозит и пополнить его гривной? Если какое-то ограничение: например не больше суммы наличной валюты в кассе?

если вы будете в отделении Привата, то можно положить имеющуюся валюту на депозит и тут же её купить в этой кассе, т.о. обойдя возможное отсутствие валюты в кассе, предварительно лучше оговорить все возможные операции с менеджером


такое не всегда прокатывает.
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 14:57

  IMPRINTER написав:
  velvet написав:
  serg2008 написав:С праздниками всех. Кто знает, сейчас ещё можно открыть $€ депозит и пополнить его гривной? Если какое-то ограничение: например не больше суммы наличной валюты в кассе?

если вы будете в отделении Привата, то можно положить имеющуюся валюту на депозит и тут же её купить в этой кассе, т.о. обойдя возможное отсутствие валюты в кассе, предварительно лучше оговорить все возможные операции с менеджером


такое не всегда прокатывает.

Банкстери хитрожопі пішли... :mrgreen: Бариги! :evil:
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2017 15:01

поэтому я и написал, что предварительно обговорить всё с менеджером... на практике у меня такое не прокатило всего один раз года два назад в укрэксиме,когда они еще филиалом были и у них просто была нулевая позиция по долларам...
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velvet
 
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