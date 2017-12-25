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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7358735973607361
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 14:57

  root написав:
  WachtAmRhein написав:хм, а я как только узнал про моню, сразу догадался что и для всех остальных тоже.


Це фігово.... а які ще варіанти залишились щоб онлайн гроші з привата залити в моню? Шепніть на ухо(в приватні повідомлення :))

Да і воще мова начебто шла про 0.5% а тут приват бомбить відразу 1% :twisted:

минимум 5 грн, так что на 100грн все 5%
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 14:59

  root написав:
  WachtAmRhein написав:хм, а я как только узнал про моню, сразу догадался что и для всех остальных тоже.


Це фігово.... а які ще варіанти залишились щоб онлайн гроші з привата залити в моню? Шепніть на ухо(в приватні повідомлення :))

Да і воще мова начебто шла про 0.5% а тут приват бомбить відразу 1% :twisted:

Мона с КдВ СЭПом отправить, за 3грн/платёжка
А с Уни ток в магазе мона расчитаться. Но зачем: с дебетки и без никаких плюшек за это в отл. от нормальных банок?! :evil: Уни ток на полку, а то и вааще закрыть, а за ней и кредитку. А потом, када депо закончатся мона и КдВ закрыть и помахать руцей этому зелёному барыге :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 15:02

  vollena71 написав:минимум 5 грн, так что на 100грн все 5%

на 1 грн. 500% ))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 15:13

  root написав:
  WachtAmRhein написав:хм, а я как только узнал про моню, сразу догадался что и для всех остальных тоже.


Це фігово.... а які ще варіанти залишились щоб онлайн гроші з привата залити в моню? Шепніть на ухо(в приватні повідомлення :))

Да і воще мова начебто шла про 0.5% а тут приват бомбить відразу 1% :twisted:


c 1000 тоже 5
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 15:19

  clientage написав:Уни ток на полку, а то и вааще закрыть, а за ней и кредитку. А потом, када депо закончатся мона и КдВ закрыть и помахать руцей этому зелёному барыге


В мене все до цього і шло по троху, а тут такі палки в колеса що я з вєліка грохнувся, і більше в зелений піду тільки якщо дуже приспичить та не буде запасних варінтів!
root
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 15:21

  root написав:
  clientage написав:Уни ток на полку, а то и вааще закрыть, а за ней и кредитку. А потом, када депо закончатся мона и КдВ закрыть и помахать руцей этому зелёному барыге


В мене все до цього і шло по троху, а тут такі палки в колеса що я з вєліка грохнувся, і більше в зелений піду тільки якщо дуже приспичить та не буде запасних варінтів!

Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Webracer куди й коли?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 17:37

  Мизантрóп написав:Webracer куди й коли?

Та хоч куди. Зараз :)
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  Webracer написав:
  Мизантрóп написав:Webracer куди й коли?

Та хоч куди. Зараз :)

Купить хоч чего. Нямедленно. Выводятся без прОцентов :)
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