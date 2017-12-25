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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 гру, 2017 14:57
root написав: WachtAmRhein написав:
хм, а я как только узнал про моню, сразу догадался что и для всех остальных тоже.
Це фігово.... а які ще варіанти залишились щоб онлайн гроші з привата залити в моню? Шепніть на ухо(в приватні повідомлення
)
Да і воще мова начебто шла про 0.5% а тут приват бомбить відразу 1%
минимум 5 грн, так что на 100грн все 5%
Европейский, Земельный, Таврика, Брокбизнес, Меркурий, СитиКоммерц, Дельта, Финансовая Инициатива, Фидо, Михайловский, Траст, Платинум ...
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vollena71
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Додано: Вів 26 гру, 2017 14:59
root написав: WachtAmRhein написав:
хм, а я как только узнал про моню, сразу догадался что и для всех остальных тоже.
Це фігово.... а які ще варіанти залишились щоб онлайн гроші з привата залити в моню? Шепніть на ухо(в приватні повідомлення
)
Да і воще мова начебто шла про 0.5% а тут приват бомбить відразу 1%
Мона с КдВ СЭПом отправить, за 3грн/платёжка
А с Уни ток в магазе мона расчитаться. Но зачем: с дебетки и без никаких плюшек за это в отл. от нормальных банок?!
Уни ток на полку, а то и вааще закрыть, а за ней и кредитку. А потом, када депо закончатся мона и КдВ закрыть и помахать руцей этому зелёному барыге
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 26 гру, 2017 15:02
vollena71 написав:
минимум 5 грн, так что на 100грн все 5%
на 1 грн. 500% ))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Вів 26 гру, 2017 15:13
root написав: WachtAmRhein написав:
хм, а я как только узнал про моню, сразу догадался что и для всех остальных тоже.
Це фігово.... а які ще варіанти залишились щоб онлайн гроші з привата залити в моню? Шепніть на ухо(в приватні повідомлення
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Да і воще мова начебто шла про 0.5% а тут приват бомбить відразу 1%
c 1000 тоже 5
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WachtAmRhein
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Додано: Вів 26 гру, 2017 15:19
clientage написав:
Уни ток на полку, а то и вааще закрыть, а за ней и кредитку. А потом, када депо закончатся мона и КдВ закрыть и помахать руцей этому зелёному барыге
В мене все до цього і шло по троху, а тут такі палки в колеса що я з вєліка грохнувся, і більше в зелений піду тільки якщо дуже приспичить та не буде запасних варінтів!
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root
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Додано: Вів 26 гру, 2017 15:21
root написав: clientage написав:
Уни ток на полку, а то и вааще закрыть, а за ней и кредитку. А потом, када депо закончатся мона и КдВ закрыть и помахать руцей этому зелёному барыге
В мене все до цього і шло по троху, а тут такі палки в колеса що я з вєліка грохнувся, і більше в зелений піду тільки якщо дуже приспичить та не буде запасних варінтів!
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Вів 26 гру, 2017 17:14
Як вивести без комісії гроші (гривні) з віртуального рахунку?
far.pp.ua/banks/deposits.html — ставки по депозитам у всіх банках України!
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Webracer
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Додано: Вів 26 гру, 2017 17:20
Webracer куди й коли?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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Додано: Вів 26 гру, 2017 17:37
Мизантрóп написав:Webracer
куди й коли?
Та хоч куди. Зараз
far.pp.ua/banks/deposits.html — ставки по депозитам у всіх банках України!
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